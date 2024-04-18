Keşan'da iki ayrı operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ayrı operasyonda ruhsatsız silah ve fişek ele geçirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- İlk operasyonda Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Bademlik Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araç kontrol edildi. Araç içerisinde bulunan S.Ç. isimli şahısın üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve bu tabancaya ait bir adet şarjör ele geçirildi.

İkinci operasyonda ise İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesinde park halinde bulunan bir araç kontrol edildi. Araç içerisinde bulunan M.K. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Her iki şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.