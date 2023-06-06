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Kayseri Kocasinan hizmette engelleri kaldırdı

GÜNDEM 06.06.2023, 06:48
Kayseri Kocasinan hizmette engelleri kaldırdı

Kocasinan Belediyesince Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan’da ikamet eden engelli vatandaşlara elektrikli engelli nakil aracı tahsis edileceğinin müjdesini veren Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, onların hayatını kolaylaştırmak ve toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için birçok projeyi onların ihtiyacına yönelik şekillendirdiklerini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’nin Kocasinan Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 14 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Mithatpaşa, Mahzemin, Erkilet Osmangazi, Şeker, Argıncık Alsancak, Yıldızevler ve Beyazşehir Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantının gündem maddesinde yer alan Metin Taşıt Araçları Tic. San. A.Ş Elektrikli Ford Transit marka aracı en az 1 yıl ‘engelli nakil aracı’ olarak kullanılması şartıyla belediyeye bağış yapma talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddesiyle ilgili konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin sosyal hayata katılımlarına büyük önem verdiklerine dikkat çekerek; “Doğa dostu olan elektrikli ve tamamen engelli kardeşlerimize hizmet verecek olan araç hayırlı olsun. Engelliler Haftası münasebetiyle kardeşlerimizin istediği talebi yerine getiriyoruz. Bizim bölgemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin özellikle sağlık ve benzeri yerlere gidip, gelmesi ile ilgili taşıma hizmeti yapacak. Böylece engelli kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmış olacağız” diye konuştu.

Toplantının bir diğer maddesinde ‘İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller’ Proje faaliyetleri kapsamında; Yenişehir Mahallesi’ndeki bulunan spor salonunun İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilip edilmeyeceği, yine aynı proje kapsamında Kocasinan Belediyesi’nin içinde bulunduğu 15 paydaş kurum ve kuruluşun katılımı ile işbirliği protokolü yapılması görüşüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar; “ Öncelikle böyle projeyi ilçemize kazandıran Kayseri’nin Ağabeyi Bekir Yıldız’a teşekkür ediyorum. 15 yıla yakındır devam eden ve 15 kurumun paydaş olduğu bu proje, Türkiye’ye örnek” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Bekir Yıldız ise; “Uyuşturucuya bulaşmış veya uyuşturucuya mehelli çocuklarımızın ıslahı hususunda projeye hayata geçti. Hamd olsun aradan geçen 14 yıl boyunca 10 binlerce sporcu yetişti. Burada maksat suça mehelli veya suça bulaşmış evlatlarımızı korumaktır. Burada kurumlar dahil edince geniş yelpazeye dönüştü. Bu projenin, Türkiye projesi olması için girişimi için teklifler, raporlar ve brifing hazırlandı. Kayseri’de bu proje tuttu ve Türkiye’ye proje haline gelecek. Ayrıca buradan Türkiye şampiyonu sporcular yetişti. Desteklerinden dolayı belediyemize ve hayırseverimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar’ın meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi.

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