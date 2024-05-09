PTT'den Su Altı Faunası'na özel pul

PTT AŞ tarafından “Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 9 Mayıs 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ tarafından “Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 9 Mayıs 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.

PTT AŞ, 9 Mayıs 2024 tarihinde "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)" konulu 20 TL (38 x 76 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 40 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinden ya da PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) 09.05.2024/ANKARA" ibareli ilkgün damgası şekliye temin edilebilir.