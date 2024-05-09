PTT'den Su Altı Faunası'na özel pul
PTT AŞ tarafından “Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 9 Mayıs 2024 tarihinde tedavüle sunuldu
PTT AŞ tarafından “Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 9 Mayıs 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ tarafından “Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 9 Mayıs 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.
PTT AŞ, 9 Mayıs 2024 tarihinde "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası)" konulu 20 TL (38 x 76 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 40 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinden ya da PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Avrupa 2024 (Su Altı Faunası ve Florası) 09.05.2024/ANKARA" ibareli ilkgün damgası şekliye temin edilebilir.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|35
|90
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|35
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|35
|37
|17. Gaziantep FK
|35
|35
|18. Hatayspor
|35
|34
|19. Pendikspor
|35
|33
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|57
|4. Bodrumspor
|33
|56
|5. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Bandırmaspor
|33
|50
|8. Boluspor
|33
|50
|9. Gençlerbirliği
|33
|50
|10. Erzurumspor
|33
|44
|11. Manisa FK
|33
|40
|12. Ümraniye
|33
|40
|13. Keçiörengücü
|33
|39
|14. Tuzlaspor
|33
|37
|15. Adanaspor
|33
|36
|16. Şanlıurfaspor
|33
|35
|17. Altay
|33
|9
|18. Giresunspor
|33
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|35
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|35
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Brighton
|35
|47
|12. Wolves
|36
|46
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|36
|43
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|34
|74
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|34
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|34
|41
|12. Sevilla
|34
|41
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Celta Vigo
|34
|34
|16. Rayo Vallecano
|34
|34
|17. Mallorca
|34
|32
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17