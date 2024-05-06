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Nilüfer’de hıdırellez coşkusu

Nilüfer’de baharın müjdecisi  hıdırıllez, renkli etkinliklerle kutlandı Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Görükle Hıdırellez Şenliği’ne katılan yüzlerce vatandaş, hıdırellez geleneklerini yaşayarak bahara “merhaba” dedi

GÜNDEM 06.05.2024, 13:20
Nilüfer’de hıdırellez coşkusu

Nilüfer’de baharın müjdecisi  hıdırıllez, renkli etkinliklerle kutlandı. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Görükle Hıdırellez Şenliği’ne katılan yüzlerce vatandaş, hıdırellez geleneklerini yaşayarak bahara “merhaba” dedi.BURSA (İGFA) - Baharın gelişi olarak kabul edilen hıdırellez, Nilüfer’de çok sayıda vatandaşın katıldığı renkli şenlikle kutlandı.

Nilüfer Belediyesi’nin Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği, Görükle Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÖRSİAD) ve Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlediği 12. Geleneksel Görükle Hıdırellez Şenliği’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Görükle Meydanı’nda buluşan coşkulu kalabalık; davul, zurna eşliğinde halaylar çekip, kortej eşliğinde Motor Meşeler Parkı’na yürüdü. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra CHP PM Üyesi Saniye Barut, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi  üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert ise bu yıl yaşanan coşkunun artarak, devam etmesini diledi.

Hıdırellezin bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, hıdırellez kutlamalarının Nilüfer’de artık  gelenekselleştiğini ifade etti.  Hızır ile İlyas’ın buluştuğu gün olduğuna inanılan hıdırellezde, insanların dilekler dilediğini ifade eden Özdemir, “Bizim dileğimiz de dayanışmanın büyümesi, iyiliklerin herkese ulaşması, adaletin ve eşitliğin sağlanması; daha demokratik, daha özgür bir toplum” diye konuştu.

Özdemir, konuşmasını, “İçinizdeki yaşama inadı hiç dinmesin, umutlarınız hep canlı kalsın. Hepinizin evine, yurduna Hızır uğrasın. Bolluk bereket gelsin” sözleriyle tamamladı.

CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de hıdırellezin yeniden doğuş, yeni bir umut, yeni bir aşkın ve yeniliğin sembolü olduğunu belirterek, baharın güzelliklerle geldiğini  söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, her güzelliğin birlikte olunca anlam kazandığını  belirterek, “Bereketin, umudun ve güzel bir yılın simgesi ve temsilcisi olan hıdırellez bayramınınız kutlu olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu renkli bir gösteri sundu.

Çeşitli aktivitelerin yer aldığı etkinlikte, şenliğe katılanlar ateşten atlayarak hıdırellezin ritüellerinden birini de gerçekleştirdi.  

Çok sayıda standın açıldığı Görükle Hıdırellez Şenliği’nde geleneksel sokak oyunları, yüz boyama ve çiçekten taç yapma atölyeleri de gerçekleşti. Nilüfer Makam Topluluğu’nun Hıdırellez Sesleri Konseri de programa renk kattı. Şarkılarla keyifli anların yaşandığı programda katılımcılar, neşe içinde bir gün geçirdi.

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