Başkan Özdoğan’dan YKS ve LGS öğrencilerine müjde

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçede YKS ve LGS için hazırlanan öğrencilere sınavlar öncesi moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti. Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Özdoğan, “19 Mayıs’ta gençlerimizle bir araya gelecek ve güzel etkinlikler düzenleyeceğiz” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu. Mayıs ayı itibariyle ilçede birçok faaliyetin gerçekleştirildiğine vurgu yapan Başkan Özdoğan, devlet yatırımları ile devam eden rutin belediye faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik kapsamında gençler için önemli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Meclis toplantısı öncesinde meclis üyelerine hitap eden Özdoğan, “19 Mayıs’ta gençlerimizle bir araya gelecek ve güzel etkinlikler düzenleyeceğiz. Haziran ayının başında, ilçemizde yaşayan ve sınava girecek gençlerimizle YKS ve LGS sınavları öncesinde bir araya gelerek moral toplantısı düzenleyeceğiz. Bu etkinlik, gençlerimizin stresini azaltmak ve heyecanlarını kontrol etmek adına önemli olacaktır” dedi.

İlçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Özdoğan, “Hepinizin yakından takip ettiği Devlet Su İşleri'nin taşkın koruma kanalları çalışmaları hızla devam ediyor. Ayrıca, TOKİ ve kentsel dönüşüm üçüncü etap çalışmaları da hızla ilerliyor. Hükümet Konağı ve belediye hizmet binasının tamamlanmasının yanı sıra, ilçemize gelen yazlıkçılarla birlikte park ve bahçe temizliği gibi hizmetlerimiz hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin devam ediyor” şeklinde konuştu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi ve Hacılar Belediye Meclisi’nin gündeminde olan 6 madde görüşülerek kabul edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.