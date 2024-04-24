İnegöl arıcılığında yeni dönem başladı

İnegöl Belediyesi’nin Bursa ve İlçeleri Bal Üreticileri Birliği ve UÜ Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile “İnegöl ve Köylerinde Arı ve Arı Ürünlerinin Geliştirilmesi ile Üretimin Artırılması” protokolünü imzalamasının ardından eğitimler başladı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, arıcılık sektöründe şehrin gelişimine katkı sağlayacak, daha profesyonel yöntemlerle, bilimin ışığında yapılacak çalışma ve tekniklerle İnegöl’de arıcılık ve bal üretimini geliştirecek, İnegöl’e özgü Karaçalı Balının coğrafi işaretinin alınması noktasında katkı sağlayacak bir adım atarak Mart ayında Bursa ve İlçeleri Bal Üreticileri Birliği ve UÜ Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile “İnegöl ve Köylerinde Arı ve Arı Ürünlerinin Geliştirilmesi ile Üretimin Artırılması” protokolünü imzalamıştı. Protokol kapsamında eğitimler başladı.

İnegöl Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonuyla Pazartesi günü Yeni Belediye Hizmet Binası çok amaçlı salonunda ilki yapılan eğitimler kapsamında; yeni teknik ve yöntemlere dayalı arıcılığın geliştirilmesi, İnegöl’de ve köylerinde gelişen teknolojilere uygun arıcılık işletmeleri kurulabilmesi amaçlanıyor. Yapılacak eğitimlerde arıcılara ana arı yetiştirme ve arı sütü üretme teknikleri ile arı zehri üretim teknikleri öğretileceği ifade edilirken, ayrıca İnegöl’e özgü ana arı ırkının yetiştirilmesi ve İnegöl yöresine ait “Karaçalı Balının” coğrafi işaretinin alınabilmesi için de ortak çalışmalarda bulunulacağı ifade edildi. Eğitimlerin de bu düşünceyle yeni teknolojiler, arı ve arı ürünleri ile arı zararlıları hakkında seminerlerle devam edeceği kaydedildi.

20 GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

Öte yandan, İnegöl’deki arıcıların Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezinin imkânlarından faydalanması da sağlanacak. Prof. Dr. İbrahim Çakmak nezaretinde başlayan eğitimler, toplamda 20 gün boyunca devam edecek. Yapılacak eğitim, seminer ve çalışmalarla; İnegöl arıcılığının marka değerinin artması, arıcıların imkân ve kabiliyetlerinin çoğalması, yeni iş alanları oluşturulması ile üretimde kalite ve niteliğin artması hedefleniyor.