İçişleri'nden 50 ilde 'Silindir' Operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütlerine yönelik 50 ilde başlatılan Silindir Operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 502 kişiden 400'ünün gözaltına alındığını açıkladı.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 yılında organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda 2 bin 703 kişinin yakalandığını, 66 suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı.

Konuya dair bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan; 21.05.2021 tarihinde 8 ilde 'SAHİL RÜZGARI', 5.10.2021 tarihinde 9 ilde 'SAHİL RÜZGARI-2', 26.05.2022 tarihinde 16 ilde 'MÜSİLAJ-1', 30.09.2022 tarihinde 20 ilde 'MÜSİLAJ 2', ülke genelinde 24.12.2021 tarihinde 30 ilde 'TIRPAN', 01.07.2022 tarihinde 24 ilde 'TÜMÖR' kod adlı eş zamanlı planlı operasyonların gerçekleştirildiğinin altı çizildi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1600004602409140225

Söz konusu operasyonlarda toplam 66 organize suç örgütü çökertilmiş ve 335 şüpheli şahıs tutuklandığı belirtilen açıklamada devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik; ‘SİLİNDİR’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonel çalışması yapıldığı belirtildi.

Yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde aralarında Adana, Adıyaman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova ve Zonguldak gibi illerin olduğu 50 şehirde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen ‘SİLİNDİR’ adlı eş zamanlı planlı operasyonlar kapsamında toplam 502 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceği bildirildi.