İçişleri Diyarbakır'ı kenevir 'Abluka'sına aldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da bin 21 personelin katılımıyla Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu'nu başlattı. İlk günde 87 ayrı noktada 3 milyon 57 bin kök kenevir ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Eren Abluka Operasyonlarını sürdüren İçişleri Bakanlığı, 28'inci operasyonu Diyarbakır'ın Lice Dibek kırsalında başlattı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan operasyona Şehit J.Uzm.Çvş.Mehmet Arıyeşil adı verildi.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1021 personel 62 operasyonel tim görev aldı.

Operasyonun ilk gününde Lice kırsalında tespit edilen 87 ayrı noktada 3 milyon 57 bin kök kenevir ele geçirildi.