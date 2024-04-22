Bursa Mudanya'da feci kaza... Pert olan araçtan sağ çıktılar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yanından geçen aracın tekerleğinin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yaya köprüsünün ayağına çarparak durabildi. Araç pert olurken, sürücü ve yanındaki yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halinde yaşandı.

16 AF 044 plakalı araç sürücüsü, yanından geçmekte olan bir başka aracın tekerleğinin patlamasıyla üzerine geldiğini fark ederek kaçmak istedi. Panikleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma, daha sonra yaya köprüsünün ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle pert olan araçta bulunan iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi gördü.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.