H-ÜFE aylık ve yıllık arttı... Yapımcılık hizmetlerinde artış

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 85,41 arttı, aylık yüzde 3,64 arttı. Hizmet sektörlerinde yıllık değişimde sinema filmi, video ve televizyon program yapımcılık hizmetleri yüzde 130,95 artış kaydetti.ANKARA (İGFA)- TÜİK, Mart ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. H-ÜFE 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,64 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,96 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,09 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %78,53 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %78,53 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %90,25 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %91,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %71,21 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %96,31 artış, idari ve destek hizmetlerde %97,65 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %2,86 ARTTI

Öte yandan istatistiki verilere göre bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %2,86 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,68 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,80 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %3,16 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %6,37 artış, idari ve destek hizmetlerde %4,56 artış gerçekleşti.