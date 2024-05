Konya Şeker'den çiftçiye 293 milyon TL avans

Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde pancar üreticisi ortaklarına 293 Milyon TL’lik nakdi ödeme yapıyorKONYA (İGFA) - Konya Şeker, 2024-2025 kampanya döneminde pancar üreticisi ortaklarına 293 Milyon TL’lik nakdi ödeme yapıyor.

1. avans (Çapa avansı) 17 Mayıs Cuma 17.00'dan sonra çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Çapa avansı ile başlayan süreç, sulama ve söküm avansları ile devam edecek. Mevsim ve iklim geçiş süreçlerinden kaynaklı, ani gelişen dolu ve sel afetleri nedeniyle ürün hasarlarına sebep olan talihsiz bir süreç yaşandığını belirten PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, bütün bu olumsuzluklara rağmen çiftçinin hiç beklemeden her koşulda üretmek arzusuyla binbir emek ve zahmete katlanarak zarar gören tarlasını yeniden hazırlayıp tohumla buluşturduğunu, üretim sezonunun daha başındayken beklemediği maliyetlerle karşılaşan üreticimize bütün imkânları zorlayarak destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Erkoyuncu, "Çiftçilerimizle sıkı bir gönül bağımız var, bizzat pancar eken, yetiştiren, sürekli takibini yapan biri olarak her gittiğim köyde, mahallede, tarlada onlarla aynı dili konuşmak, dertleriyle dertlenmek bazen hiç kimsenin fark etmediği hazine değerindeki tecrübe edilmiş bilgileri onlardan almak bizleri son derece mutlu ediyor. Her gün ülkemizin milyonlarca hanesindeki sofralara koyulan gıdaların gerçek kahramanları olan çiftçimizi her koşulda desteklemek gayreti ve azmindeyiz. Üreticilerimizi mağdur etmeden ve taleplerine elimizden geldiğince yardımcı olarak süreci devam ettiriyoruz. 2024-2025 kampanya döneminde pancar üreticisi ortaklarına 293 Milyon TL'lik nakdi ödemelerimize başladık. İlk olarak çiftçimizin çapa avansı, 17 Mayıs Cuma saat 17:00'den sonra hesaplara yatacak. İlerleyen süreçte de sulama ve söküm avanslarımızı dağıtacağız. Çiftçimizin ücretini alın teri kurumadan önce ödeme gayesi ile hareket ediyor ve çiftçimizi doğabilecek tüm mağduriyetlerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Verimli bir yıl temenni ediyorum. Çiftçimiz ürettikçe ülkemiz büyümeye ve kalkınmaya devam ederken Anadolu'nun bağrından doğan ve bugün her alanda başarısını kanıtlayan TORKU'muz da gücünü kanıtlamaya devam edecek." diye konuştu..