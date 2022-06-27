Edirne Keşan'da FETÖ operasyonu!

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan 5 FETÖ üyesi ile kaçmalarına aracılık eden 2 sürücü gözaltına alındı. İlk sorguları ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi tutuklandı.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği görevlileri ile Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin müştereken yaptıkları operasyonda; FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İhraç zabıt katibi Z.A, ihraç içişleri uzman yardımcısı S.K., ihraç müfettiş yardımcıları K.U. ve M.A. ile ev hanım H.K. adlı şahıslar, önceki gece geç saatlerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparlarken yakalandı. Kovalamaca sonucu Keşan’ın köy tarla yolunda sürücülüğünü Ş.Ü.’nün yaptığı ve sürücülüğünü S.A.’nün yaptığı araçlarla birlikte gözaltına alındı.

Şahısların ilk sorguları Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği'nde yapıldıktan sonra 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli makamlara sevk edilen (S.A.) tutuklanırken, (Ş.Ü.) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ayrıca Silahlı Terör Örgütü FETÖ mensubu olduğu belirlenen şüphelilerden H.K adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.K., Z.A, K.U. ve M.A adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.