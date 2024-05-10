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Gemlik halkı, Başkan Deviren’den çözüm istiyor

31 Mart Yerel seçimlerinde Gemlik Belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Şükrü Deviren oldu

GÜNDEM 10.05.2024, 15:05
Gemlik halkı, Başkan Deviren’den çözüm istiyor

31 Mart Yerel seçimlerinde Gemlik Belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Şükrü Deviren oldu. Biz de Herkes Duysun ekibi olarak Gemlik halkına sorduk: Gemlik’in yeni Belediye Başkanı öncelikle hangi sorunları çözmeli?ESMANUR GÜLBAHAR/MUSA YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Gemlik ilçesi, Marmara Bölgesi’ndeki hızlı sanayileşme ve ticaret hacminin ihtiyacı olan deniz yolu taşımacılığının en önemli liman kentlerinden biri. Ülkemizin 4. büyük serbest bölgesinin Gemlik’te bulunması ise kıyılarda yoğun yapılaşmalara sebep oluyor. Gemlik aynı zamanda zeytinciliği ile ülkemizde ve dünyada söz sahibi önemli yerleşimlerden bir tanesi. Gemlik’in nüfusu ise 122 binden fazla. Yoğun nüfus, sorunları da beraberinde getiriyor. Peki Gemlik halkına göre, Gemlik’in çözülmesi gereken temel sorunları neler? Söz Vatandaşta…

EN BÜYÜK SORUN: ALT YAPI

Gemlik’te çok fazla sorun olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Biz oy verdiysek ve kazandıysa Gemlik’i, Gemlik yapmalıdır. Gemlik’i pislik götürüyor. Alt yapı yok, geçen gün bir yağmur yağdı alt katları su bastı. Lağım taşıyor 4-5 gün sonra geliyorlar. İtfaiye, ambulans geç geliyor. Hastaneye gidiyorsun ama randevu alamıyorsun.” dedi.

GEMLİK’İN AŞAĞISI VE YUKARISI ARASINDA ÇOK FARK VAR

Her tarafın düzenlenmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, “Yeni Mahalle 60-70 senedir aynı, değişen hiçbir şey yok. Ana yoldan aşağısı Allah Allah, yukarısı yallah yallah. Mezarlık doldu, yer kalmadı.” şeklinde konuştu.

EMEKLİLERE TEKNE GEZİSİ TALEBİ

Emeklilere tekne gezisi yapılması istediklerini belirten bir vatandaş, “Tekne, Mudanya’ya gitsin, Armutlu’ya kadar gitsin. Şarkıcı da getirsin, Gemlik’i şenlendirsin.” dedi.

DEPREM BÖLGESİ GEMLİK’E KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTEĞİ

Gemlik’in deprem bölgesi olduğunu ve kentsel dönüşümün gerekli olduğunun altını çizen bir vatandaş, “Kentsel dönüşümün gerekli olduğu kesin, buna Bursa, Mudanya ve Gemlik dahil. Umarım bunu başarırlar ama bu ekonomi ile başarılacağını zannetmiyorum. Büyük ihtimalle yeni bir felaket beklenecek o zaman tekrar bakılacak çünkü enkaz temizleyip bir şeyler yapmak daha kolay oluyor. Gemlik’i şu anki haliyle seviyorum, sanki sosyal ortam biraz daha keyifli, havanın güzel olmasıyla da buralardaki düzen, aileler herkes bir arada. Bu sosyal ortamın da canlanacağını gösteriyor. Umarım yeni Belediye Başkanı Şükrü Deviren güzel şeylere vesile olur.” ifadelerini kullandı.

“GEMLİK’TE BAKIM YOK”

Gemlik’in temizlik hizmetlerin artması gerektiğini dile getiren bir vatandaş, “Sokaklar süpürülmüyor, çöp büyük bir sorun, bakım yok, ağaçları kökünden kesip gidiyorlar. Pazar, düzensiz. Herkes bildiğini okuyor.” diyerek tepki gösterdi.

 

“ÇEŞME SUYU ARITILSIN”

Çeşme suyunun arıtılması gerektiğini vurgulayan bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Herkes çeşmesinden su içmeli. Sokaklarımız çok pis, yeni gelen Şükrü Başkan’dan rica ediyoruz. Ondan önceki başka, daha çok bakmadı, Şükrü Bey’in Gemlik’e bakmasını rica ediyoruz.”

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