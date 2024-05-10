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BUÜ'den istihdama katkı

İstihdamın ve nitelikli insan işgücünün artırılmasına yönelik olarak geliştirilen Ulusal Staj Programı’nın önemi her geçen gün artmaktadır Eğitim hayatı içerisindeki gençlerin, istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Ulusal Staj Programı (USP), fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmayı amaçlamakta

EĞİTİM 10.05.2024, 16:34
BUÜ'den istihdama katkı

İstihdamın ve nitelikli insan işgücünün artırılmasına yönelik olarak geliştirilen Ulusal Staj Programı’nın önemi her geçen gün artmaktadır. Eğitim hayatı içerisindeki gençlerin, istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Ulusal Staj Programı (USP), fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmayı amaçlamakta.BURSA  (İGFA) -  Ulusal Staj Programının kapsamında “Yurtiçinde, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olan; öğrenciler. Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (Tıp fakültesi, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç) Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri, Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/ doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler bu programa dahil olabilmektedir”

 Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknik Bilimler Yüksek Okulu ile Kestel Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü arasında daha önce imzalanmış olan BUÜ öğrencilerinin Kestel Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerde Staj ve sonrasında istihdama yönelik iş birliği protokolü kapsamında; KOSAB Katılımcılarından ÇİSİY HOLDİNG ile BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek okulu arasında da bir protokol imzalandı. BUÜ Tek.Bilm.Meslk.YO.  Tekstil Bölümündeki öğrencilerden, ÇİSİY Holding’e ait Tekstil fabrikalarında staj yapabilmesi ve sonrasında istihdam edilmesine yönelik proje başlatılmış oldu.

Düzenlenen törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni projeler üretilebilmesi adına iş dünyası temsilcileriyle görüşmelere devam ettiklerini belirtti. Yaklaşık 50 yıllık akademik deneyimi bulunan BUÜ’nün araştırma üniversiteleri liginde çok daha üst sıralara çıkabileceğine inandıklarını söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasındayız. Buradaki yerimizi sağlamlaştırmak ve daha üst sıralara çıkabilmek istiyoruz. Bunun yolu da akademik yayınlar, etki değerleri, projeler ve çok daha önemli olan sanayiyle iş birliğinin geliştirilmesinden geçiyor. Bursa gibi sanayisi güçlü olan bir şehirdeyiz. Bursa bir sanayi şehri, elimizin altındaki bu imkanı en iyi şekilde kullanmak ve iş dünyasının her kesimiyle yakın temaslar kurarak, çok daha fazla nitelikli projeyi hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. İmzalayacağımız protokol de bizim için bu anlamda özel bir önem taşıyor. Çisiy Holding yöneticilerine  ve Kestel Osb Başkanına ilgi ve destekleri için teşekkür ediyor, işbirliğimizin gelişerek devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Çisiy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalçın imzalanan protokol ile ilgili “ 1979 yılında Rahmetli Babam MEHMET MUHİTTİN YALÇIN tarafından kurulmuş olan işletmemiz. Bugün  75.000 m2 kapalı alanda kurulu modern tesislerimizde üretim ve büyüme yolculuğumuza gururla devam etmekteyiz. Üretim süreçlerimizi; dokuma, örme, baskı, dijital baskı, boyama ve ev tekstili gibi alanlarında entegre bir şekilde sürdürmekteyiz. İleri teknoloji ve dijitalleşmeyi benimseyerek, çevre dostu ve yenilikçi bir endüstri lideri olma yolunda ilerlemekteyiz. Üretim süreçlerimizi teknolojiye yatırım yaparak optimize ederken, çalışanlarımızın yeteneklerine büyük değer veriyoruz.  Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için toplanmış bulunmaktayız. Bursa Uludağ Üniversitemizde okuyan öğrencilerimizin bitirme stajlarını bünyemizde yapmaları ve staj sonrasında da fabrikalarımızda istihdam edilmeleri için her branştan öğrencilerimize destek vermek için buradayız. Uludağ Üniversitemizin Sayın Rektörüne, kıymetli Hocalarıma ve Kosab Başkanımıza desteklerinden ötürü İşletmemiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kestel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl “Ulusal Staj Programı geniş staj imkânlarını tek bir çatı altında toplayarak öğrencilere fırsat eşitliği ve erişim kolaylığı sağlamaktadır. Yetkin bir insan kaynağının geliştirilebilmesi için kurumların ve çalışanların teknolojideki değişime uyum sağlaması ve gelecekte önemli olacak yetkinliklere odaklanması gerekmektedir. Güçlü bir sanayi ve verimli bir ekonomi için, nitelikli işgücünün gerekli olduğu bugün hepimizin ortak düşüncesidir. Bu bağlamda, kamu ve özel sektördeki insan kaynağının niteliğinin artırılabilmesi için başlatmış olduğumuz Sanayi-Üniversite iş birliği çalışmalarının ikinci adımını gerçekleştirmenin mutluğunu yaşıyorum.” Dedi.

    

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