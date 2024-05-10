Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çözümü hızlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetin 100’üncü yılının darbe ürünü bir anayasayla karşılanmış ve geçirilmiş olmasını Türkiye demokrasisine yakıştıramadıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Yeni anayasanın sivil siyasetin alanını genişleterek ekonomiden sosyal hayata Türkiye'nin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bu eksikliğin yine millî irade eliyle giderilmesinin demokrasinin gücüne güç katacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Türk siyasetinde yeni bir kilometre taşı olacaktır. Siyaset kurumunun ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasanın sihirli değnek gibi dokununca sorunlarımızı bir anda ortadan kaldırmayacağını elbette biliyoruz. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması, bu bakımdan önemli bir fırsat teşkil ediyor. Türk siyasetinin bu fırsatı ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz adına kalıcı bir kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz. Biz milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz" görüşlerine yer verdi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1788890490353357181