Savunma Sanayii'den ASELSAN'a 30 milyon dolarlık sipariş

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik sözleşme değişikliği imzalandı.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında sınır güvenliği ve iç güvenliğe yönelik mevcut projeye ilişkin sözleşme değişikliği imzalandı.

Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 30 milyon Dolar tutarında ilave "Güvenlik Sistemleri" siparişi verildi.

https://twitter.com/aselsan/status/1788907248686682248