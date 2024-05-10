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Kocasinan Millet Bahçesi’nde, Erciyes gündoğumu büyülüyor

Kocasinan Belediyesi tarafından kazandırılan ve Erciyes ile Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi’nde, güneşin doğuşuyla yaşanan görsel şölen kartpostallık manzaralar oluşturuyor Özellikle doğası ve kadim mahallelerin farklı özellikleriyle eşsiz bir seyir zevki sunan Kocasinan’da, bulutların üstünde kalan Erciyes’in güzelliği büyülüyor

YAŞAM 10.05.2024, 16:29
Kocasinan Millet Bahçesi’nde, Erciyes gündoğumu büyülüyor

Kocasinan Belediyesi tarafından kazandırılan ve Erciyes ile Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken Erkilet Millet Bahçesi’nde, güneşin doğuşuyla yaşanan görsel şölen kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Özellikle doğası ve kadim mahallelerin farklı özellikleriyle eşsiz bir seyir zevki sunan Kocasinan’da, bulutların üstünde kalan Erciyes’in güzelliği büyülüyor.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kocasinan’ın doğal güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes ile Kayseri manzarasının en iyi görüldüğü yer olan Erkilet Millet Bahçesi’yle taçlandırdıklarını söyledi. Yapılan yatırımlar sayesinde Kocasinan’ın değerine değer, güzelliğine güzellik kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Doğal güzelliklere sahip olan Erkilet’ten Erciyes ve Kayseri, ayrı bir güzel görünüyor” dedi.

Millet Bahçesi alanının şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın her bir köşesinde farklı çalışmalarla yeni mekanlar kazandırıyoruz ve ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Kocasinan’ımızı hak etmiş olduğu noktaya getirebilmek için farklı projelere imza atıyoruz. Bir tarafta kentsel dönüşümle şehrin yenilenmesi gereken bölgelerde yaptığımız çalışmalarla yeni bir şehir kuruyoruz. Bir yandan ise ağaçlandırılmadık hiçbir nokta kalmayana kadar her bir bölgede ağaçlandırma çalışmasının gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede Erkilet Millet Bahçesine de öncelikle 15-20 yaş arası ağaçları toprakla buluşturduk. Yürüyüş yolları ile oturma alanları gibi yerleri yaptık. Ayrıca hemşehrilerimizin piknik yapabileceği, çocukların oynayabileceği ve sosyal donatılarının olacağı bir mekan haline dönüştürdük.  Bisiklet ve yürüyüş yolun yanı sıra değişik aktivitelere ev sahipliği yapacak olan yer aynı zamanda Kayseri’mize yeni bir aktivite alanı olmuş olacak. Özellikle buraya bu yıl,  bir seyir terası yapacağız. Herkesin gelmek istediği bir seyir terası olacak. Gerek şehir dışından gerek hemşehrilerimiz, bu bölgeye akın edecek. Burası, şimdiden cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Hem konumu hem de şehir manzarasıyla farklı olan burası, tamamlandığında Kayseri’mize yepyeni bir yaşam alanı kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi çalışması tamamlandığında Kayseri’nin değerine değer katacağını sözlerine ekledi.

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