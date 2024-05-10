Ata tohumlarından üretilen fidelere büyük ilgi

Osmangazi Belediyesi, vatandaşları balkon ve teraslarda tarım yapmaya teşvik etmek adına 100 bin domates, biber ve patlıcan fidesi dağıttı.BURSA (İGFA)- Osmangazi Belediyesi, Ekolojik Yaşam Merkezi’nde ata tohumları ile üretilen 100 bin domates, biber ve patlıcan fidesini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Ata tohumlarının tarımsal üretimde kullanılmasını arttırmayı ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefleyen Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fide dağıtımına vatandaşların ilgisi büyük oldu. Fidelerden alabilmek için Fomara Meydanı’nda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sadece çiftçilerin değil halkın da bahçe ve balkonlarında tarımsal üretim yapmalarına aracılık ettiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkürlerini sundu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın şehir dışındaki programı nedeniyle katılamadığı fide dağıtım töreninde vatandaşlara fideleri Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hande Apaydın ve Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir dağıttı. Osmangazi Belediyesi olarak yerli üretimi ve çiftçileri desteklediklerini ifade eden Esendemir, “Osmangazi bir tarım ilçesi. Tarımı ilçemizde daha da güçlendireceğiz. Önümüzde hafta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çocuklarımıza ve gençlerimize sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak amacıyla 100 bin fideyi vatandaşlarımızla buluşturduk” dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Vekili Hande Apaydın da, “Organik tarımı desteklemek adına vatandaşlarımıza ata tohumları ile ürettiğimiz fideleri ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ulaştırmalarını kolaylaştırmak adına bir adım attık. Çevre bilinci oluşturmak ve tarımda sürdürebilirlik adına Osmangazi Belediyesi olarak kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.