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Düzce'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Düzce'de karşıdan karşıya geçmek siteye yayaya otomobil çarptı Sefer DEMİR / haberozel com
GÜNDEM 18.04.2024, 10:09
Düzce'de karşıdan karşıya geçmek siteye yayaya otomobil çarptı.Sefer DEMİR / haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - Merkeze bağlı Atatürk bulvarı üzerinde Oğuzhan Erdoğan idaresindeki 34 ZU 4508 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan B. Eker'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Eker yararlandı. Çevrdeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Eker olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası sürücü Oğuzhan Erdoğan polis merkezine götürdü.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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