Düzce'de kağıt toplayıcısını vurup, kaçtı!

Düzce'de Küçük Sanayi Sitesi içinde bulunan ve vahşi çöplerin depolandığı alanda kağıt toplayan yabancı uyruklu bir kişi ayağından silahla vuruldu. Kağıt toplayıcısını yaralayan kişi kayıplara karıştı.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan ve vahşi çöplerin depolandığı alanda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre 3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile kağıt toplayıcılığı yapan Afgan uyruklu şahıs topladığı kağıtları ayrıştırırken yoldan geçen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ayağına ateş edilen şahıs yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağıt toplayıcısını yaralayan şahsın yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.