Doğanşehir Belediyesi gönül belediyeciliği yapıyor

Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 'gönülden gönüle belediyecilik' anlayışını benimsediklerini kaydetti.MALATYA (İGFA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yoğun bir kar yağışı sonrası, ilçe genelinde gerçekleştirilen karla mücadelede yol açma, tuzlama çalışmaları sonucu başarılı çalışmalarla vatandaşın yaşamı kolaylaştırılmıştı. Bu nedenle Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bu özverili çalışma nedeniyle Belediye Park Restaurant'da personellerle bir araya geldi.

GÖNÜL BELEDİYECELİĞİNDE GÖNÜLDEN HİZMET

Yoğun kar yağışı nedeniyle sahada büyük emekler sarf eden personele konuşan Başkan Durali Zelyurt, “Karla mücadele eden tüm personelimi tebrik ediyorum. Gönül belediyeciliğinde gönülden yapılan hizmetin karşılığını hepimiz dualarla aldık. İlçemizde yaşanan kar yağışı sonrası Karla mücadelede etkin ve hızlı bir şekilde müdahale eden Belediyemiz personelleri ile bir araya geldik. Yaptıkları karla mücadele çalışmalarından dolayı emekçi kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.