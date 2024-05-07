Web yazılımı eğitimlerine başvurular başladı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), 18 yaş ve üzeri için web yazılım eğitimi başvuruları başladı.ANTALYA (İGFA) - Teknoloji alanında yeni iş fikirleri ve yeni girişimlerin gelişerek ekonomik faydaya, dönüşmesi süreçlerinde fiziksel ortam, makine ve ekipman desteği sağlayan ASSİM Teknoloji Merkezi yeni açılan eğitim alanlarıyla teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Web tasarımı, oyun yazılımı, üç boyutlu modelleme alanlarında eğitim veren merkez 80 öğrencisiyle robotik kodlama eğitimlerine de devam ediyor. Verilen eğitimde robotik kodlama için genel bir temel oluşturmak ve yetenekli öğrencilerden özel bir grup oluşturarak bu öğrencilerin üreteceği özel projelerle yarışmalara katılmak hedefleniyor. Eğitimi tamamlayan öğrencilere ise mayıs ayı sonunda sertifika verilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra inovasyon merkezlerinde genç girişimcilere ofis imkanı tanınmasının ardından kendini eğitimler doğrultusunda ilerletmeyi başaranlar hazırladıkları çeşitli yazılımları yurt dışına ihraç ederek ekonomilerine katkıda bulunuyor.

ASSİM Teknoloji Merkezi, açacağı web yazılımı eğitimiyle de Antalya’da yazılımcı ekosistemine istihdam yaratmak üzerine köprü görevi görmeyi ve insanlara yeni iş imkanları yaratmayı hedefliyor. Eğitime katılmak isteyen yazılım alanına ilgi duyan 18 yaş ve üzeri gençlerin 20 Mayıs tarihine kadar Turunç Masa üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor.