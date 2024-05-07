Mersin'de yeni yollar açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi yol yapım bakım ve onarım dairesi, bir yandan kent genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, diğer yandan da yeni yollar açmaya devam ediyor. Şehrin sosyoekonomik ve kentsel gelişimiyle birlikte birçok mahallede ihtiyaca göre yeni yollar açan yol yapım ekipleri tarafından, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Atatürk Caddesi’nde de yeni yol açma, genişletme ve kavşak düzenleme çalışması yapıldı.MERSİN (İGFA) - Yapılan çalışmalarda ekipler, bölgeye iş makinaları ile girerek yeni yol açma ve genişletme faaliyetleri gerçekleştirdi. Kavşak düzenleme çalışması da yapan ekipler, Çiftçiler Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde trafik emniyetini sağlamak amacıyla yol açtı ve genişletti. 500 metre uzunluğundaki yol güzergâhında yol açma ve genişletme faaliyetlerini tamamlayan ekipler, çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından asfalt serim faaliyetlerini yerine getirdi.

Bölgede yapılan yeni kavşak düzenlemesi, yol açma ve genişletme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, çalışma güzergâhındaki trafik akışının rahatlaması ve daha güvenli bir trafik akışı sağlandı. Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını birçok noktada sürdüren yol yapım ekipleri, Atatürk Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

“BÜYÜKŞEHİR OLDUĞUMUZUN FARKINA VARDIK”

Esnaf Zeki Çıtırık, “Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz, çok güzel oldu. Asfaltıyla, kaldırımıyla, yoluyla Büyükşehir olduğumuzun farkına vardık. Vahap Bey’in ellerine sağlık” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduğunu anlatan Esnaf Mehmet Zeki Dündar, “Yolumuz çok güzel oldu. Çok memnunuz Vahap Seçer’den. Dört dörtlük çalışıyor” diye konuştu.

Esnaf İlhan Kırgiç de “Bu yolun açılması bizim için çok yararlı oldu. Başkan’a teşekkür ederim. Başkanımızdan memnunuz. Yerimiz hem daha değerli oldu hem yollarımız açıldı” ifadelerine yer verdi.