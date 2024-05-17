Sakarya'da özel gereksinimli bireyler için anlamlı destek

Sskarya'da Özel Mefküre İlkokulu öğrencileri 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında, biriktirdikleri paralarla iki adet tekerlekli sandalye alarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına teslim etti. İlkokul öğrencilerinin anlamlı desteği takdir topladı.

SAKARYA (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin toplumun bir parçası olduğuna dikkat çekmek ve onlarla empati kurmak amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında ‘Engelliler Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına gelen Özel Mefküre İlkokulu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri paralar ile engelli bireyler için iki adet tekerlekli sandalye alarak örnek bir harekete imza attı.

ÖĞRENCİLERİN DUYARLI DAVRANIŞI TAKDİR EDİLDİ

Yapılan açıklamada, “Özel gereksinimli bireylere karşı duyarlı davranış gösteren Özel Mefküre İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri paralarla, iki adet tekerlekli sandalyeyi kurumumuza teslim etmiştir. Öğrencilerimizi bu duyarlı davranışlarından ötürü takdir ediyoruz. Değerli öğrencilerimizin örnek davranışında onlarla birlikte olan idarecilerle de teşekkürlerimizi paylaşıyoruz” denildi.