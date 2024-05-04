Daltonlar'a operasyon! 14 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak İstanbul'un 7 ilçesinde gerçekleştirilen Mahzen-37 operasyonlarında organize suç örgütü "Daltonlar" üyesi 14 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-37" operasyonlarında elebaşılığını Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin: Esenyurt ilçesinde 31.03.2024-05.04.2024 tarihleri arasında M.O.S, B.T. ve C.T. isimli 3 ayrı işyerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Beylikdüzü ilçesinde 31.03.2024 tarihinde E.B.G.R. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini yaptıkları, Başakşehir ilçesinde 02.04.2024 tarihinde B.S. isimli işyerine El Bombası atılması ve 14.04.2024 tarihinde iş yerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Bahçelievler ilçesinde 04.04.2024 tarihinde P. ve C.C. isimli işyerlerinin, 16.04.2024 ve 19.04.2024 tarihilerinde S.G.L. ve İ.P isimli iş yerlerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Küçükçekmece ilçesinde 22.04.2024 tarihinde 80. Yıl Parkında kurşunlama eylemini yaptıkları, Bakırköy ilçesinde 16.04.2024 ve 25.04.2024 tarihlerinde G.B. isimli kuyumcunun kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde 08.04.2024 ile 13.04.2024 tarihlerinde meydana gelen 4 adet ikamet ve iş yeri kurşunlama eylemini yaptıkları, Beşiktaş İlçesinde 05.04.2024 ile 11.04.2024 tarihlerinde 2 ayrı Kasten Öldürmeye Teşebbüs eylemini yaptıkları ve Esenyurt İlçesinde 12.04.2024 tarihinde Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma eylemini yaptıkları tespit edildi."

Bakan Yerlikaya yapılan operasyonlar sonucunda, 1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek, 3 adet tam otomatik tabanca, 2 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi el geçirildiğini ifade etti.