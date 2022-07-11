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Bursa’da ‘Türkiye bayramlaşması’

GÜNDEM 11.07.2022, 18:38
Bursa’da ‘Türkiye bayramlaşması’

Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Büyük Hemşehri Bayramlaşması’, Edirne’den Kars’a, Balkanlardan Kafkaslara kadar geniş gönül coğrafyamızdaki birçok farklı kültürü bir kez daha buluşturdu. İkinci kez yapılan Türkiye’ye örnek buluşmaya 70 farklı dernek katılarak adeta Türkiye mozaiği oluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Hemşeri Dernekleri, Federasyonları ve Konfederasyonlarının biraraya getirildiği ‘Bursa Büyük Hemşehri Bayramlaşması’nın ikincisi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda yapıldı. Türkiye’nin her bölgesinden 60 şehir ile Ahıska, Rumeli ve Kırım gibi gönül coğrafyamızdan 10 yörenin stant kurduğu buluşmaya, yüzlerce Bursalı katılarak bayramlaştı. Türkiye’de bir ilk olan bayramlaşmada, dernekler kendi yöresel tatlarını misafirlere ikram ederek bayram geleneğini yaşattı. Mehter takımı ve yöresel halk oyunları ekiplerinin de performans sergilediği programda, farklı kültürler bulaşarak Türkiye’ye örnek bir tablo oluşturdu. Adeta Türkiye mozaiğinin yansıtıldığı bayramlaşma programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, siyasi partileri yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, dernek, federasyon ve konfederasyon üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Stantları tek tek gezerek Bursalıların bayramını kutlayan Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, yöresel lezzetlerin de tadına baktı.

“Bursa demek, Türkiye'nin mozaiği demektir” Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm Bursalıların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Buluşmayı organize ederek Türkiye’ye örnek bir çalışma yapan Bursa Kent Konseyi’ni kutlayan Başkan Alinur Aktaş, Şevket Orhan’ın girişimleriyle başlayan büyük buluşmanın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisini de mutlu ettiğini dile getirdi. Projenin kartopu misali büyüyerek devam edeceğine inandığını ifade eden Başkan Aktaş, “81 şehrimiz de özel ancak bizler Bursa gibi tarihten doğaya, kültürden ekonomiye kadar birçok konuda örnek şehirde yaşıyoruz. Bursa, farklı medeniyetler ev sahipliği yapan müstesna şehirdir. Aslında Bursa demek, Türkiye'nin mozaiği demektir. Renkli bir çiçek bahçesi demektir. Kafkasları, Balkanlar'ı, Anadolu'nun değişik yörelerini Bursa’da görmek mümkündür. Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ın dediği gibi, ‘Bu şehirde hiç kimsenin bir başkasına ‘Hoş geldin’ deme lüksü yok. Bu şehrin ev sahibi Osman Gazi, Orhan Gazi, Emir Sultan gibi değerlerdir” dedi.

Birbirimize sahip çıkmanın ve destek olmanın en büyük görevlerimizden birisi olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni eden Başkan Aktaş, programa katılan dernek, federasyon ve konfederasyon üyelerine teşekkür etti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, ilkini Ramazan Bayramı’nda düzenledikleri büyük buluşmanın ikincisini Kurban Bayramı’nda yine büyük bir kalabalık ve coşkuyla düzenlediklerini söyledi. Programa katılan herkese teşekkür eden Şevket Orhan, “Geçtiğimiz bayram Türkiye’ye örnek olacak bir fidanı diktik. Doğru bir karar verdiğimizi bu tablo gösteriyor. Birliğimiz için diktiğimiz bu fidana zarar vermek isteyenlerin önüne de engel olacağız. Biz biriz, beraberiz, hep beraber Türkiye'yiz. Bursa bir göç şehridir. Dünyanın her bölgesinden insanlar bu topraklarda Bursalı olmuştur. Bu şehirde kimsenin kimseye ‘Hoş geldin’ deme lüksü yok.

Bursa'nın sahibi bellidir. Bursa'nın sahibi Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar, Yıldırım Beyazıt, II Murat, Çelebi Mehmet, Emir Sultan hazretleri, Üftade hazretleri, İsmail Hakkı Bursevi hazretleri, Molla Fenari ve daha niceleridir. Bize emanet ettikleri bu beldeye sahip çıkmalıyız. İçimize fitne sokmak isteyenlere karşı dimdik durmalıyız. Bu şerefli milleti Bursa olarak biraraya getirdiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Farklı kültürlerin Bursa’ya zenginlik kattığını belirten Orhan, birbirine selam vermeyen bir tek komşu kalmayana kadar kardeşlik duygusunun geliştirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi. Programa katılan herkese teşekkür eden Orhan, emeği geçen herkese de teşekkür etti.

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