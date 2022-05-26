Bundan sonra sosyal medyada Yanıltıcı haber yapanlar yandı ağır yaptırımlar geliyor

AK Parti tarafından hazırlanan 69 maddelik kanun teklifi, bayram öncesinde MHP’ye sunulmuştu. Teklif ile “gerçek hayatta suç olanın internet ortamında suç olmasının” temel ilke olarak kabul edilmesi; mahkemeler tarafından “yalan ya da dezenformasyon” içeren haberlerin tespit edilmesi, internet haber siteleriyle ilgili “internet medya kanunu” getirilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

Teklifin önümüzdeki ay, TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Bayram tatili sonrasında AK Parti ve MHP, yasa teklifi çalışmalarına hız verdi. Milletvekilleri dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Salonu'nda bir araya geldi. “Kapalı” toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın başkanlık yaptığı öğrenildi.

Toplantıda; bant daralmadan reklam yasağına kadar "sosyal medya üzerinde uygulanacak yaptırımların" masaya geldiği söylendi.