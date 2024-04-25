Keşan'da kredi kartından dolandırıcılık!

Keşan'da bir kişinin kredi kartından bilgisi dışında toplamda 65 bin TL çekildi. Dolandırıcılık olayının faillerinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşandı.

A.Ü. isimli vatandaş, kredi kartından bilgisi dışında toplamda 65.000 TL çekildiğini fark ederek polise şikayette bulundu.

A.Ü., kartı kimsenin görmediğini ve kullanmadığını beyan etti.

Keşan Polis Merkezi Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Dolandırıcılık olayının failleri yakalanması için çalışmalar sürüyor.