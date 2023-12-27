Yılbaşı ağacı ve süsleri e-ticarette zirveyi kaptırmadı!

E-ticarette zirve yine yılbaşı ağacı ve süsleri oldu. Bu ürünleri kahve yapım seti, pijama takımı ve atkı&bere seti takip etti.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yıla girmeye sayılı günler kala e-ticaret hızına hız katmaya devam ediyor.

Sektör temsilcilerinden Seyhun Özkara, e-ticarette zirvede yılbaşı ağacı ve süslerinin yer aldığını, bu ürünleri de kahve yapım seti, pijama takımı ve atkı&bere seti gibi ürünlerin takip ettiğini açıkladı.

Bu yılın en çok artış gösteren sektörlerinin 3.2 kat artış ile Ev Dekorasyon ve 2.8 kat artış ile Hediyelik Eşya sektörü olduğunu belirten TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Bu sektörleri 2.5 kat artış ile Ev Tekstili ve 2.1 kat artış ile İç Giyim & Aksesuar sektörü takip etti. Ürün bazlı bakıldığında ise zirvede yılbaşı ağacı ve süsleri yer alıyor. Bu ürünleri ise kahve yapım seti, pijama takımı ve atkı & bere seti gibi ürünler takip ediyor" dedi.

Elektronik, takı, gıda, ayakkabı & çanta ve kozmetik kategorilerinde de ciddi artışların mevcut olduğunu belirten Özkara, "Bu alanda hizmet veren e-ticaret siteleri, bu ay cirosal olarak en çok büyümeye sahip olacak siteler olacak gibi duruyor. Teknoloji tarafında ise bu yıl genel olarak büyük bir satış ivmesi kazanan Airfryer ve çocuk akıllı saatleri yılbaşı alışverişleri için de birçok tüketici tarafından tercih edildi" diye konuştu.