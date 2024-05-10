Son Dakika

IC Enterra HES’leri ile 2,2 milyon ton karbon emisyonun önüne geçti

Bu yıl “İklim Değişliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” teması ile gerçekleştirilen 9 İstanbul Karbon Zirvesi’nde konuşan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, bünyelerinde bulunan 9 HES ile bugüne kadar 2,2 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonunu engellediklerini ifade etti

EKONOMİ 10.05.2024, 09:30
IC Enterra HES’leri ile 2,2 milyon ton karbon emisyonun önüne geçti

Bu yıl “İklim Değişliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” teması ile gerçekleştirilen 9. İstanbul Karbon Zirvesi’nde konuşan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, bünyelerinde bulunan 9 HES ile bugüne kadar 2,2 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonunu engellediklerini ifade etti. İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 9’uncusu düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi, bu yıl “İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” temasıyla gerçekleştirildi.

6-7 Mayıs tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılan zirvenin ikinci gününde konuşmacı olarak yer alan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, bünyelerinde bulunan 9 hidroelektrik santral (HES) ile bugüne kadar 2,2 milyon ton karbon emisyonun önüne geçtiklerini ifade ederken bu yıl içinde devreye girecek olan Hatay’daki Erzin-2 GES Projesi’nin de yılda 129 bin 760 ton karbon emisyonunu engelleyeceğini söyledi. 

“YEŞİL MUTABAKAT, ZORLUKLAR İLE BİRLİKTE FIRSATLAR DA SUNUYOR”

IC Enterra olarak IC Holding’in enerji sektöründeki 26 yıllık birikimi ve uzmanlığıyla faaliyet gösterdiklerini dile getiren Kızılok, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, bazı zorunluluklar getirse de aynı zamanda şirketlere önemli fırsatlar da sunuyor. Bu dönüşümü başarıyla gerçekleştiren şirketler, daha sürdürülebilir ve kârlı bir iş modeli oluşturabilecek.  Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) devreye girişi, alınan kararlar ve uygulanan politikalar, Türkiye’de politika yapıcılar için itici bir güç oluşturdu. İklim değişikliği politikaları ve diğer uygulamalarla yenilenebilir enerji santrallerinin ve yeşil enerjinin öneminin daha da artması bekleniyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda enerji dönüşümüne katkı sağlamaya, tecrübemizi ülke sınırları dışına taşımaya hazırız. Bu konuda uzmanlığımıza ve birikimimize güveniyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

“LİSANSLI PORFTÖYÜMÜZÜ 1.200 MW KAPASİTEYE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Halen toplam kurulu gücü 388 MW olan 9 HES ile elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Kızılok sözlerine şöyle devam etti:

“2023 yılında bu santrallerimizde ürettiğimiz elektrik miktarı yaklaşık 1 milyar 200 milyon kilovat saat (kWh) oldu. Mevcut santrallerimizin yanı sıra yeni yatırımlarla büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri süren 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerine odaklanmış durumdayız. Hatay’daki GES yatırımımız yaklaşık 2 bin dekar alanda kurulu, toplam 250 bin 560 adet panelden oluşacak. Erzin -2 YEKA GES santralimiz devreye alındığı zaman, elektrik üretimi sayesinde yıllık 129 bin 760 ton karbon emisyonunun önüne geçilmiş olacak. Bu arada depolamalı RES ve GES yatırımlarımızla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Bu yatırımlar da dikkate alındığında 2026 yılı sonu itibarıyla toplamda işletme ve yatırım sürecindeki lisanslı proje portföyümüzü yaklaşık 1.200 MW’a ulaşmayı hedefliyoruz.”

“I-REC VE VCS SERTİFİKALARI AÇISINDAN CİDDİ POTANSİYELE SAHİBİZ”

Tüketicilerin ve şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için giderek daha fazla temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları aradığına dikkat çeken Kızılok, “Sürdürülebilirlik konularında kamuoyunun farkındalığı artıkça tüketiciler, çevresel sorumluluk sergileyen şirketlerin ürün ve hizmetlerine daha fazla öncelik veriyor” dedi. 

Kızılok, “Pek çok işletme, tüketici tercihlerine uyum sağlamak ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsiyor ve yenilenebilir enerji sertifikaları satın alıyor. Grubumuza bağlı tüm HES’lerin I-REC veya karbon azaltım (VCS) sertifikası üretme hakkı bulunuyor. Gerek IC Holding’in grup içi şirketlerine doğrudan satış, gerek IC İçtaş Enerji’nin elektrik perakende ve toptan şirketlerinin dolaylı satış potansiyeliyle bünyemizdeki HES’lerin, I-REC ve VCS Sertifika satışı açısından çok ciddi bir potansiyeli bulunmakta. Bu kapsamda, HES’lerdeki üretimlerimizden 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda yaklaşık 2,6 milyon MWh karşılığı I-REC Sertifikası, 1,5 milyon MWh karşılığı da VCS sertifikası satışı yaptık” diye konuştu. 

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17