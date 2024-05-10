IC Enterra HES’leri ile 2,2 milyon ton karbon emisyonun önüne geçti

Bu yıl “İklim Değişliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” teması ile gerçekleştirilen 9. İstanbul Karbon Zirvesi’nde konuşan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, bünyelerinde bulunan 9 HES ile bugüne kadar 2,2 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonunu engellediklerini ifade etti. İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından 9’uncusu düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi, bu yıl “İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” temasıyla gerçekleştirildi.

6-7 Mayıs tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılan zirvenin ikinci gününde konuşmacı olarak yer alan IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok, bünyelerinde bulunan 9 hidroelektrik santral (HES) ile bugüne kadar 2,2 milyon ton karbon emisyonun önüne geçtiklerini ifade ederken bu yıl içinde devreye girecek olan Hatay’daki Erzin-2 GES Projesi’nin de yılda 129 bin 760 ton karbon emisyonunu engelleyeceğini söyledi.

“YEŞİL MUTABAKAT, ZORLUKLAR İLE BİRLİKTE FIRSATLAR DA SUNUYOR”

IC Enterra olarak IC Holding’in enerji sektöründeki 26 yıllık birikimi ve uzmanlığıyla faaliyet gösterdiklerini dile getiren Kızılok, “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, bazı zorunluluklar getirse de aynı zamanda şirketlere önemli fırsatlar da sunuyor. Bu dönüşümü başarıyla gerçekleştiren şirketler, daha sürdürülebilir ve kârlı bir iş modeli oluşturabilecek. Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) devreye girişi, alınan kararlar ve uygulanan politikalar, Türkiye’de politika yapıcılar için itici bir güç oluşturdu. İklim değişikliği politikaları ve diğer uygulamalarla yenilenebilir enerji santrallerinin ve yeşil enerjinin öneminin daha da artması bekleniyor. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda enerji dönüşümüne katkı sağlamaya, tecrübemizi ülke sınırları dışına taşımaya hazırız. Bu konuda uzmanlığımıza ve birikimimize güveniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“LİSANSLI PORFTÖYÜMÜZÜ 1.200 MW KAPASİTEYE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Halen toplam kurulu gücü 388 MW olan 9 HES ile elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Kızılok sözlerine şöyle devam etti:

“2023 yılında bu santrallerimizde ürettiğimiz elektrik miktarı yaklaşık 1 milyar 200 milyon kilovat saat (kWh) oldu. Mevcut santrallerimizin yanı sıra yeni yatırımlarla büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu anda yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri süren 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerine odaklanmış durumdayız. Hatay’daki GES yatırımımız yaklaşık 2 bin dekar alanda kurulu, toplam 250 bin 560 adet panelden oluşacak. Erzin -2 YEKA GES santralimiz devreye alındığı zaman, elektrik üretimi sayesinde yıllık 129 bin 760 ton karbon emisyonunun önüne geçilmiş olacak. Bu arada depolamalı RES ve GES yatırımlarımızla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Bu yatırımlar da dikkate alındığında 2026 yılı sonu itibarıyla toplamda işletme ve yatırım sürecindeki lisanslı proje portföyümüzü yaklaşık 1.200 MW’a ulaşmayı hedefliyoruz.”

“I-REC VE VCS SERTİFİKALARI AÇISINDAN CİDDİ POTANSİYELE SAHİBİZ”

Tüketicilerin ve şirketlerin karbon emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için giderek daha fazla temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları aradığına dikkat çeken Kızılok, “Sürdürülebilirlik konularında kamuoyunun farkındalığı artıkça tüketiciler, çevresel sorumluluk sergileyen şirketlerin ürün ve hizmetlerine daha fazla öncelik veriyor” dedi.

Kızılok, “Pek çok işletme, tüketici tercihlerine uyum sağlamak ve kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını benimsiyor ve yenilenebilir enerji sertifikaları satın alıyor. Grubumuza bağlı tüm HES’lerin I-REC veya karbon azaltım (VCS) sertifikası üretme hakkı bulunuyor. Gerek IC Holding’in grup içi şirketlerine doğrudan satış, gerek IC İçtaş Enerji’nin elektrik perakende ve toptan şirketlerinin dolaylı satış potansiyeliyle bünyemizdeki HES’lerin, I-REC ve VCS Sertifika satışı açısından çok ciddi bir potansiyeli bulunmakta. Bu kapsamda, HES’lerdeki üretimlerimizden 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda yaklaşık 2,6 milyon MWh karşılığı I-REC Sertifikası, 1,5 milyon MWh karşılığı da VCS sertifikası satışı yaptık” diye konuştu.