Yeni Opel Grandland’in dünya prömiyeri

Alman otomobil üreticisi Opel, SUV’daki amiral gemisi yeni Grandland’in dünya prömiyerini, üretiminin yapıldığı Türingiya’da bulunan Eisenach fabrikasında kutladıİSTANBUL (İGFA) - Opel'in yeni nesil birinci sınıf SUV’u Grandland’in, Eisenach fabrikasında düzenlenen etkinlikle dünya prömiyeri kutlandı.

Opel CEO’su Florian Huettl, yeni Opel Grandland baştan aşağı Almanya’da üretildiğine dikkati çekerek, "Model, yalnızca Eisenach'taki üretim hattından çıkacak. Bu amaçla geçtiğimiz birkaç ay içinde fabrikayı gerçek bir “elektrik santraline” dönüştürdük. Burada bir batarya atölyesi ve en iyi SUV'umuzun ortak bir üretim hattında tüm motor çeşitlerinde tamamen esnek olduğu bir üretim tesisi oluşturduk. İlk kez tamamen elektrikli olarak sunulacak olan yeni Grandland, elektrikli otomobil yelpazemizi daha da genişletecek. Bunun başlangıç sinyalini bugün burada veriyoruz” diye konuştu.

Performans ve özverilerin için tüm çalışanlara teşekkür eden Eisenach fabrikası Genel Müdürü Jörg Escher ise, Eisenach ekibinin otomotiv dönüşümü alanında büyük bir mücadeleyi birlikte üstlenerek bunu olağanüstü bir kararlılıkla uyguladığını söyledi. Escher, gösterdikleri büyük özveri ve mükemmel performans için tüm çalışanlara teşekkür etti. Escher, yeni Grandland'ın en başından itibaren müşterilere Eisenach'ın iyi bilinen üst düzey kalitesiyle ulaşacağına emin olduğunu söyledi.

YENİ BATARYA ATÖLYESİ RÜSSELSHEİM’İN DENEYİMİNDEN FAYDALANACAK

Ayrıca Elektrikli Grandland’in batarya paketlerinin tesiste monte edilmesini sağlayan yeni bir batarya atölyesi de kuruldu. Bu görev için yüksek gerilim uzmanlarına özel eğitim verildi. Eisenach fabrikasının çalışanları, Rüsselsheim'daki meslektaşlarının deneyimlerinden yararlanmayı başardı. Halihazırda Opel'in genel merkezinde Opel Astra Elektrik ve Opel Astra Sports Tourer Elektrik modellerinin üretiminde kullanılan böyle bir batarya atölyesi de mevcut.