Yeni Uludağ kutu gazozlar İngilizce alt yazılı

Uludağ İçecek Türk, 1930 yılından beri orijinal formülü ile efsane olmuş “Uludağ Gazoz”u ülkemize gelen turistlere yeni kutu tasarımı ile ingilizce alt yazılı anlatmaya başladı.BURSA (İGFA) - Gazlı meşrubatlar, tüm dünyada farklı şekilde İngilizce kelimelerle anlatılıyor. Amerika’da soda olarak bilinen gazoz, Avrupa’da Lemonade olarak biliniyor. Türkiye'de ise bize has olan gazoz karşılığı fransızcadan gelmekte ve gaez aux / gazlı su anlamında kullanılıyor. Türkiye'nin içecek ihracat şampiyonu olan Uludağ İçecek markası da bugün Türkiye'ye gelen 40 milyon turisti hedefleyerek bir ilke imza attı.

Uludağ Gazoz yabancılara hiç de uzak olmayan bir marka. 1977 yılından beri Almanya'da Uludağ Gazoz, özellikle dönerin yanında en çok tercih edilen ürünlerden ve artık Almanya’da her ulusal marketin rafında. Özellikle turizm bölgelerinde buz gibi Uludağ Gazoz ile Türkiye'nin geleneksel tatlarından birini ülkemize gelen misafirlere anlatarak da fark yaratıp efsane olmaya devam ediyor.

TURİSTLER İÇİN İNGİLİZCE ALT YAZILI AMBALAJ Uludağ Gazoz yeni ambalajında kendisini anlatırken şu kelimeleri seçti! “1930 yılından beri orijinal”, “unique” (eşşiz), “clear sparkling” (şeffaf, gazlı),” fruit flavoured” (meyve aromalı) ve “refreshing” (serinletici). Yeni ambalajlarla birlikte artık turistlere buz gibi Uludağ gazozunun ne olduğunu sözlü olarak İngilizce anlatmaya gerek kalmayacak.

Uludağ İçecek Türk, "Efsane Uludağ Gazoz” için ingilizce metinlerle hazırlanan ambalajlarıyla, yabancı turistleri 112 yıllık Türk markasının benzersiz tadıyla tanıştırmayı hedeflerken, ihracat yaptığı ülke ve ulaştığı müşteri sayısını arttırmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.