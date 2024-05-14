Sivas'ta mezarlıklarda kapsamlı temizlik 

Sivas Belediyesi, mezarlık alanlarında düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına devam ediyor.

SİVAS (İGFA) - Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmaları için kapsamlı bir temizlik çalışması başlatan ekipler, bahar aylarındaki yağışlarla birlikte uzayan otların biçimini yaparak gerekli yerlerde bakım-onarım ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Yukarı Tekke, Aydoğan ve Halfelik Mezarlığı’nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ot biçimi ve genel temizlik çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.