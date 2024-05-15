EZZİB’te yeni dönem... Hedef 1 milyar dolar ihracat

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Uygun oldu. Uygun, EZZİB’in 84 yıllık tarihinde 27. başkan olarak görev yapacak.İZMİR (İGFA) - Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri’nin 5910 sayılı kanunu gereği başkanlık görevinde 8 yılı doldurduğu için başkanlık görevi kanunen sona erdi.

HALEF-SELEF OLDU

Ege İhracatçı Birlikleri’nde toplanan, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, yaptığı seçim sonucunda EZZİB Başkan Yardımcısı Emre Uygun’u oybirliğiyle Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçti. Davut Er ise; Mehmet Emre Uygun’dan boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına oy birliğiyle seçildi. Emre Uygun ile Davut Er, halef-selef oldu.

Yeni dönemde; Mehmet Kadri Gündeş, EZZİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam ederken, Ayhan Bakan, Aykut Eker, Aysun Aras, Güngör Şarman, İsmail Selçuk, Levent Bilginoğulları, Mehmet Şafi Tunç ve Rahmi Balsarı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürecekler.

“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR İHRACATA ULAŞMAK”

Türkiye’nin son çeyrek asırda zeytincilik sektörüne büyük yatırımlar yaptığına dikkati çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Emre Uygun, 90 milyondan 200 milyona çıkan zeytin ağacı varlığının rekoltede kendini hissettirmeye başladığını, bu rekoltenin katma değere dönüşmesi, üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için ihracatın tarım ürünlerinin sigortası niteliğinde olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde zeytinyağı fiyatlarının 10 Avro seviyelerinden 6-7 Avro bandına gerilediği bilgisini paylaşan EZZİB Başkanı Uygun, ellerinde stoktaki ürünler beklediği için değer kaybederken fiyatlardaki gerileme nedeniyle kaybının katmerlendiğini söyledi. Kısıtlamaların kalkması durumunda 2024/25 sezonunda Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatta 1 milyar doları geçebilecek potansiyele sahip olduğu ortada olduğunu kaydeden Uygun, "Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları olarak önümüzdeki yıllarda dünyanın dört bir tarafında Türk zeytin ve zeytinyağını pazarlayarak yıllık 1 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmak için çalışacağız" dedi.