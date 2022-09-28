Uluslararası hizmette taşımacılık başı çekti

TÜİK, 2021 yılına ilişkin Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre hizmet ihracatı 2021 yılında 34,8 milyar dolar, ithalat ise 27,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Taşımacılık hizmetleri ihracat ve ithalatta en büyük pay sahibi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun Uluslararası Hizmet Ticareti'ne yönelik 2021 verilerine göre, seyahat hariç hizmet ihracatı 2020 yılında 24,9 milyar dolar iken 2021 yılında yüzde 39,6 artarak 34,8 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2020 yılında 22,8 milyar dolar iken 2021 yılında %22,3 artarak 27,9 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı içerisinde en büyük payı yüzde 70,2 ile taşımacılık hizmetleri aldı.

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2020 yılında yüzde 64,6 iken 2021 yılında yüzde 70,2 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2020 yılında yüzde 11,7 olan payı 2021'de yüzde 10,1 oldu. Hizmet ihracatında 2021 yılında üçüncü sırada yüzde 7,4 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Hizmet türlerine göre uluslararası hizmet ticareti (seyahat hariç), 2020-2021'in tabloya yansıması şöyle oldu:

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2021 yılında 24 milyar 420 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatında da taşımacılık %39,1 ile ilk sırada yer aldı.

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI

Avrupa Birliği ülkelerine 2021 yılında yapılan hizmet ihracatı 12 milyar 688 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 5 milyar 614 milyon dolar oldu. İthalatta 2021 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 12 milyar 164 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 3 milyar 562 milyon dolar olduğu görüldü.

2021 yılında Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 36,5 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 43,5'i Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

Ülke gruplarına göre hizmet ticareti, 2021

HİZMET İHRACATINDA İLK SIRAYI ALMANYA, İTHALATINDA İSE İRLANDA ALDI

Hizmet ihracatında 2021 yılında toplam ihracatın yüzde 28,2'si Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 11,9'luk payla ve 4 milyar 130 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,8'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 5,5'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.