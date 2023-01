The Flower and Plant Show 2023'a geri sayım

Süs bitkileri ve peyzaj sektörünün paydaşlarını uluslararası nitelikli fuarda buluşturan The Flower and Plant Show 2023, 16 Şubat’ta kapılarını açıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’u yeşile doyuracak fuarda; farklı türde ağaçlar, çiçekler ve çiçek soğanları, iç ve dış mekan süs bitkileri, fideler, dikey bahçeler, meyve fidanları, tohumlar, dekoratif peyzaj malzemeleri, bahçe aletleri, park ekipmanları, yetiştirme ortamları ile teknik ekipman ve malzemelere kadar sektöre dair yüzlerce ürün bir arada sergilenecek. Aralarında belediyeler, oteller, alışveriş merkezleri, inşaat firmaları, sağlık kuruluşları, markalı konut projeleri, şehir planlamacıları, mimarlar ve villa sahipleri gibi süs bitkileri ve peyzaj ile doğrudan ilgisi bulunan ziyaretçi grupları aradıklarından çok daha fazlasını The Flower and Plant Show 2023’te bulacak.

12.’sini gerçekleştirecekleri The Flower and Plant Show 2023 ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur; “Süs bitkileri ve peyzaj alanında bölgesinin uluslararası ölçekteki en önemli buluşması olan The Flower and Plant Show, sektörel ticaret açısından eşsiz fırsatlar sunacak. Başta Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi farklı coğrafyalardan binlerce alıcı, fuarımıza gelecek” dedi. Yerli üreticilerin, Avrupa standartlarında kaliteli ürün yetiştirdiğini söyleyen Aytemur, uygun iklim ve coğrafi koşullara, fiyat avantajına, ihtiyaca göre sözleşmeli üretim yapabilme gücüne ve lojistik üstünlüğe sahip sektörün, 42 milyar doları bulan dünya ticaretinden daha fazla pay alması noktasında bu fuarın önemli bir adres olacağını vurguladı.