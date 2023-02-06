STK'lardan yardım seferberliği

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle STK'lar acil yardımları görüşmek üzere bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle yapılacak acil yardımları görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, “Ülkemizi sarsan deprem felaketi sonrası yapılacak acil yardımları görüşmek üzere, işçi, işveren, memur, esnaf ve üreticileri temsil eden sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik. Camialarımızı harekete geçirerek yardımları deprem bölgesine en hızlı şekilde ulaştıracağız” ifadelerine yer verildi.