'Dünya Malı' ve 'Eksi Bir' 17 Mayıs'ta

17 Mayıs Cuma günü vizyona girecek olan 3 filmlik seriden oluşan “Dünya Malı” filminin ilki “Eksi Bir”in klibi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü pop müzik sanatçısı Hande Yener'in, yönetmen Uygur Akkaya önderliğinde çekilen ve başrollerini Berk Hakman, Erkan Köse, Asena Tuğal, Serhat Özcan, Turgay Tanülkü, Altan Erkekli ve Uğur Yücel gibi deneyimli oyuncuların paylaştığı 3 filmlik seriden oluşan “Dünya Malı” filminin ilki “Eksi Bir” için hazırladığı şarkının klibi 17 Mayıs Cuma günü saat 00.00’da izleyicilerle buluşacak.

HANDE YENER’İN EŞSİZ SESİYLE FİLM HİKAYESİ ANLATILIYOR

17 Mayıs Cuma günü vizyona girecek olan 3 filmlik seriden oluşan “Dünya Malı” filminin ilki “Eksi Bir”in heyecanı, şimdiden sinemaseverleri sarmış durumda. Macera, suç, komedi, duygusal ve sıra dışı temalı Dünya Malı Eksi Bir filminin klibi de 17 Mayıs Cuma günü yayında olacak. Hande Yener tarafından seslendirilen şarkının klibinde film içinden enstantanelere yer veriliyor. Hande Yener'in özgün tarzıyla ve güçlü sesiyle dile getirdiği şarkı, "dünya malı dünyada kalır" temasını etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

Yönetmenliğini Uygur Akkaya'nın üstlendiği ve büyük bir prodüksiyonla hazırlanan film, seyirciyi duygusal ve düşünsel bir yolculuğa çıkaracak. Başrollerde yer alan deneyimli oyuncuların performansları ise filmin başarısını taçlandırıyor.

Klip, 17 Mayıs Cuma günü saat 00:00’da yayında olacak.