Sami Erol'a yeni görev

Türkiye ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarını PLG Grup çatısı altında toplayan Poligon Mühendislik’in Yönetim Kurulu Başkanlığına, sektörün duayen ismi Sami Erol getirildi.BURSA (İGFA) - 3 boyutlu teknolojileri kullanarak en yenilikçi tasarım, imalat, kalite teknolojilerini sunmak ve bu teknolojilerle verilen tüm mühendislik hizmetleri konusunda öncü olma vizyonu ile katma değerli mühendislik hizmetleri sunmakta olan Poligon Mühendislik, global büyüme planları çerçevesinde yeni yapılanmasını tamamladı.

Mühendislik altyapısından gelen, sektörde on beş yılı aşkın tecrübesi olan bir kadro ile 2013 yılında faaliyetlerine İstanbul, Bursa ve Ankara ofisleri ile başlayan Poligon Mühendislik, 2019 yılında Londra’da açtığı ofisiyle uluslararası sanayinin de yerleşik çözüm ortağı olma yolunda ilk adımını atmış; 2021’de Bursa’da kurulan ve 2.000 m²’lik çalışma alanı ile Türkiye’nin en gelişmiş ve ileri imalat teknolojilerine sahip PLG LABS firması ile sektördeki lider ve vizyoner konumunu sağlamlaştırmıştır.

Türkiye ve yurt dışındaki başarılı operasyonlarını PLG Grup çatısı altında toplayan ve bu kapsamda yeni yapılanmasını tamamlayan Poligon Mühendislik’in Yönetim Kurulu Başkanlığına, endüstriyel alandaki çalışmaları ve özellikle otomotiv sektöründe uyguladığı başarılı yönetim modeli ile bilinen Sami Erol getirildi.