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MÜSİAD'dan ulaştırmaya övgü

EKONOMİ 04.02.2023, 10:07
MÜSİAD'dan ulaştırmaya övgü

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ulaştırma ve altyapıda tamamlanan vizyon projelerin Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıyacağını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) -  Türkiye Yüzyılında Ulaştırma ve Altyapı Programı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda Türkiye'nin ulaştırma alanında gerçekleştirdiği atılımlar ve gelecek hedefleri kapsamlı şekilde ele alındı. Programda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ulaştırma ve altyapı alanında devrim niteliğinde gelişmeler yaşandığını belirterek, "Son yirmi yılda icra edilen ulaştırma ve altyapı politikası ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olmasında baş faktörlerden birisi olmuştur" dedi.

Başkan Asmalı, sözlerine şöyle devam etti: "Medeniyetlerin kesiştiği, kültürlerin ve milletlerin buluştuğu ve kadim ve modern ticaret yollarının kavşağı olan Türkiye’nin jeopolitik konumu bu coğrafyada ulaşımın her türünü stratejik hale getiriyor. Eğitimden turizme, sanayiden ticarete, kültürden spora her alanda hamleler yapmanız ve kalkınmanız için uzun ince yolları kısaltmanız, kısacası insanları ve ürünleri emniyetle ulaştırmanız gerekiyor. Son yirmi yılda icra edilen ulaştırma ve altyapı politikası ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olmasında baş faktörlerden birisi olmuştur. Kara, deniz, hava ve demir yollarındaki devasa yatırımlar ekonomimizi kalkındırdığı gibi çok ciddi tasarruf yapma imkânı da sağlamıştır. Özellikle emniyetli ve konforlu ulaşımda ciddi mesafeler aldığımız son yirmi yılda kazalar ve bu kazalara bağlı can kayıpları önemli oranda azalmıştır. Sadece havayolundaki gelinen noktayı ifade etmek bile ulaştırmada nasıl bir devrim yapıldığını görmemiz açısından yeterlidir: 2002’deki aktif havalimanı sayısı 26 iken bugün 57’ye, 55 milyon olan havayolu terminal kapasitesi 334,7 milyona ve 60 olan toplam yurt dışı uçuş noktası 342’ye ulaşmıştır. Ulaştırma ve altyapıdaki devasa hamlelerle Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girmek ve Türkiye Yüzyılını karşılamak gerçekten heyecan verici."

Konuşmasında Anadolu değerleri ve MÜSİAD vizyonuna da atıfta bulunan Başkan Asmalı, "Milletimizin feraset ve basiretinden güç alan ve Anadolu’nun bereket, merhamet ve cesaretiyle yoğrulan değerleri kendine rehber edinen MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışındaki 165 şube ve irtibat noktası, 13 binin üzerinde üyesi ve 60 binden fazla firmasıyla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Asmalı, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Dağları delmek ve modern tüneller yapmak, denizin altından yollar geçirmek, boğazlara köprüler kurmak, hızlı trenlerle ülkeyi örmek; hâsılı, cennet vatanımızın güzel insanlarını güvenle sevdiklerine ve işlerine ulaştırmak hiç de kolay bir iş değildir. Merhum Abdurrahim Karakoç’un dediği gibi, 'Yollar uzun, yollar ince, yol kısalır aşk gelince.' Mevzu biraz bu topraklara ve aziz milletimize sevdalı olmak ve hizmet aşkıyla yanmak meselesidir. Mevzu inanmak, ideallere odaklanmak, hayalleri hatıraların bile ötesine geçirebilmek meselesidir. MÜSİAD’ımız 33 senedir işte bu aşk ve sevda ile yoluna ediyor. Milletimizin feraset ve basiretinden güç alan ve Anadolu’nun bereket, merhamet ve cesaretiyle yoğrulan değerleri kendine rehber edinen MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışındaki 165 şube ve irtibat noktası, 13 binin üzerinde üyesi ve 60 binden fazla firmasıyla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda Türkiye Yüzyılı’nın başlaması için gece gündüz, bir ve beraber olarak koşmaya, konuşmaya ve çalışmaya gayret ediyoruz."

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