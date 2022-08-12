Miami’nin en prestijli projeleri görücüye çıktı

Amerika'nın en büyük lüks gayrimenkul şirketleri arasında yer alan Related Group, Miami’nin öne çıkan yapıları arasında yer alan NoMad Residences Wynwood, Casa Bella by B&B Italia ve The St. Regis Residences- Miami projelerini, İstanbul’da seçkin konukların katıldığı davetler ile tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en önemli turizm noktaları arasında yer alan, yatırım değeri ile dünyanın cazibe merkezi haline gelen Miami, kapılarını Türk yatırımcılara açtı. Amerika’nın en büyük gayrimenkul şirketleri arasında yer alan Related Group, Miami’de hayata geçirdiği projelerini İstanbul’da tanıttı. Gecede konuşan Related Group Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicholas Pérez coğrafi konumu, çarpıcı mimarisi ve sosyal-kültürel aktiviteleri ile dikkat çeken metropoller arasında adı geçen Miami’nin, son dönemde özellikle Türkleri daha çok ilgisini çektiğini belirtti.

Grubun en prestijli projelerinden olan NoMad Residences Wynwood, Casa Bella by B&B Italia ve The St. Regis Residences- Miami projelerinin brokerlığını üstlenen deneyimli emlak danışmanları Merve Gümüşyazıcı, Nihan Gören ve Su Zulal Ülkealan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetlerine birbirinden değerli isimler katıldı. Berat Aşıcıoğlu_Ebru Erberdi, Elif Yazıcı, Esra Erandan, Fatih Karaca, Sadettin Saran, Hülya Uyar, Mergül İhtiyaroğlu, Mehmet & Gül Nane, Oya Anlar Onat, ve Serap Sarı geceye katılan isimler arasında yer aldı.