İzmit Belediyesi halk sağlığı için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor 

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle sulak alanlarda sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi larva ile mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından halk sağlığının korunması ve rahat bir yaz dönemi için sivrisinek, sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla her yıl hassasiyetle yapılan ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde durgun su birikintileri, dereler, kanallar, rögarlar ve mazgallar gibi larvaların yuvalanabileceği alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

“MÜCADELEMİZ SEZON BOYUNCA DEVAM EDECEK”

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, “Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak yaz mevsimine girdiğimizden dolayı halkımızın sağlığı ve rahatı için alanımızda bulunan sulak alanlar, rögarlardar, derelerde, su birikintilerinde larvasit çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Halkımızın sağlığı ve rahat bir yaz geçirmesi için yaz sezonu boyunca da bütün ilaçlama çalışmalarımız sürecek” dedi.