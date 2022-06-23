Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.
Merkez Bankası bugünkü Para Politikası Kurulu kararını açıkladı.
Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oldu. Para piyasalarında yurt içinde tüm gözlerin faiz kararına çevrildiği PPK Kararında, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. Duyuruda, "Etkisi artarak süren jeopolitik riskler ilk yarıda olumsuz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur" denildi.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı. Yılının 6. faiz kararında bu oran sabit bırakıldı.
https://twitter.com/Merkez_Bankasi/status/1539926453734805505
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