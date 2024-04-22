Çocuklar bitkilerin büyüleyici dünyasını keşfediyor

TEMA Vakfı'nın Kurucu onursal başkanlarından, Yaprak Dede merhum A. Nihat Gökyiğit'e atfedilen Biyolojik Çeşitlilik Projesi kapsamında, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi iş birliğiyle başlatılan “Bitki Müzesi Keşfi Etkinliği” çocuklarla buluştu.İSTANBUL (İGFA) - TEMA Vakfı'nın ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin kuruluş hikâyelerinin anlatılmasıyla başlayan etkinlik, TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanları A. Nihat Gökyiğit ve Hayrettin Karaca’nın tanıtılmasıyla devam ediyor.

Sınıflarda yapılan eğitim çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan Bitki Müzesi Keşfi Etkinliği, A. Nihat Gökyiğit’in büyük emekleriyle oluşturulan ve bitki biyolojik çeşitliliği konusunda önemli bir örnek olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde yapıldı. Geliştirilen eğitim etkinliklerinde çocuklar, biyolojik çeşitlilik kavramını öğrenirken, bahçede zaman geçirerek farklı bitki koleksiyonlarına ait türleri gözlemlediler.

Etkinlik boyunca çocukların; çevrelerindeki çeşitliliği fark edebilmeleri, oyunların aracılığıyla öğrenirken keyifli vakit geçirmeleri ve bitki müzesi, botanik, endemik tür gibi kavramlara dair farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Mart ayında gerçekleştirilen ilk etkinliklerin ardından Nisan ve Mayıs ayları süresince iki kurum, Kurucu Onursal Başkanlarının mirasını yaşatmak ve daha fazla çocukla buluşmak amacıyla bu iş birliğini güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor.

2024 ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde; çarşamba ve cuma günleri 10.00-11.30 ile 13.00-14.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler ile çocuklar bitki dünyasının büyüleyici yolculuğuna devam edeceği öğrenildi.