Merkez'in 'Enflasyon Raporu' 9 Mayıs'ta açıklanacak

Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu 9 Mayıs'ta Ankara'da açıklayacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II’nin tanıtımı amacıyla 9 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, toplantının fiziksel ortamda gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantının internet sitesinde ve bankanın resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanacağı belirtilirken, bilgilendirme toplantısını takip edecek basın mensupları ve ekonomistlerin isimlerini 8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 14.00‘e kadar [email protected] elektronik posta adresine bildirmeleri gerektiği kaydedildi.