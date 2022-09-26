Kurumsal tanıtım ürünleri Promogift İstanbul'da seçildi

Tarsus Türkiye Fuarcılık ile PROMASİAD işbirliğinde bu yıl ilk kez, Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul içerisinde özel bölüm olarak düzenlenen PROMOGIFT İstanbul, promosyon dünyasını Tüyap Beylikdüzü’nde bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA)- Türkiye promosyon sektörünün en yeni tasarım ürünleri, ilk kez SIGN İstanbul 2022 içinde oluşturulan PROMOGIFT İstanbul özel bölümünde ziyaretçilerle buluştu.

Gelecek sene Eylül ayında ayrı bir fuar olarak takvimlerdeki yerini alacak organizasyonu, dört gün boyunca, yurt içi ve yurt dışından binlerce profesyonel ziyaret etti.

Sektöre, yeni işbirliği ve ticaret fırsatları sunan PROMOGIFT İstanbul özel bölümünde, katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı.

Katılımcı firmalarına, Avrasya Bölgesi’ndeki heyecan verici yeni pazarlara ulaşma fırsatı sunan, ziyaretçilerini ise ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren, uygun maliyetli ve zengin alternatifli promosyon çözümleriyle buluşturan PROMOGIFT İstanbul özel bölümünde; geri dönüşümlü promosyon ürünlerinden, kurumsal tanıtım ürünlerine, matbaa ürünlerinden kurumsal tekstil ürünlerine, hediyelik eşyalardan kırtasiye ve ofis aksesuarlarına kadar promosyona dair zengin alternatifler bir arada sergilendi.