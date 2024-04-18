Kümes hayvancılığında büyüme

TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerine göre tavuk eti üretimi 201 bin 680 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,73 milyar adet olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Kümes Hayvancılığı Üretimi'ne ilişkin Şubat ayı verilerini açıkladı.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,1, tavuk eti üretimi yüzde 14,6, hindi eti üretimi ise yüzde 31,2 oranında artış kaydetti.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8 arttı.

Yine aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 9,4 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 10,1, hindi eti üretimi yüzde 32,2 artış gösterdi.

Bu arada bir önceki ay 203 bin 64 ton olan tavuk eti üretimi Şubat ayında yüzde 0,7 oranında azalarak 201 bin 680 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 838 milyon 422 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise Şubat'ta yüzde yüzde 5,7 oranında azalarak 1 milyar 733 milyon 464 bin adet oldu.