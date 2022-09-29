Kariyer Merkezi işveren ve iş arayanlar arasında köprü oluyor

Uzman ekiplerle danışmanlık hizmetinin verildiği Gençlik Parkı’ndaki merkez, işveren ve iş arayan arasında köprü vazifesi görüyor. Kariyer Merkezi’ne hizmete başladığı mayıs ayından bugüne kadar 1986 kişi başvurdu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, istihdama katkı sağlamaya yönelik projelere hız kesmeden devam ediyor.

Başkentte işsizlik sorununun çözülmesi amacıyla işveren ve iş arayanlar arasında köprü vazifesi görülmesi amacıyla hizmete başlayan Kariyer Merkezi, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Merkeze kayıt yaptıranlar, uzman ekiplerin verdiği danışmanlık hizmeti ve firmaların personel talepleri doğrultusunda vasıf ve yeteneklerine göre iş pozisyonuna yönlendiriliyor.

197 KİŞİNİN İSTİHDAM EDİLMESİ SAĞLANDI

Mayıs ayında hizmete açıklan Kariyer Merkezi’ne bugüne kadar 1986 kişi başvuru yaparken, bu kişilerden 1532’si; firmaların talepleri ile kendi vasıf ve yeteneklerine göre ilgili yerlere yönlendirildi. Bu süreçte toplamda 415 firma ile görüşüldü. 197 kişinin ise istihdam edilmesi sağlandı.

ONLİNE OLARAK DA BAŞVURULABİLİYOR

Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında, ABB İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Ulus Gençlik Parkı Doğanbey Mahallesi, Hisarparkı Caddesi, No:14/12 Altındağ adresinde bulunan Kariyer Merkezi’ndeki görevli personel; iş arayan vatandaşlara meslek edinme, kariyer planlama, CV hazırlama, iş arama kanallarının etkin kullanımı ve mülakat süreçleri hakkında nitelikli danışmanlık hizmeti veriyor.

Kariyer planlaması yapanlar için hizmete sunulan ve farklı meslek gruplarında yer arayan insanlar için yüzlerce ilanın olduğu Kariyer Merkezi’ne başvurular kariyermerkezi.ankara.bel.tr üzerinden online olarak da yapılabiliyor.

HEDEF: BAŞKENTTE İŞSİZLİĞİ AZALTMAK

Özel sektörde personel arayan firmaların mavi yaka ve beyaz yaka personel ihtiyaçları doğrultusunda işveren ve iş arayanları bir araya getirdiklerini ve Başkentte işsizliği azaltmak istedikleri belirten ABB Kariyer Merkezi İdari İşler Müdürü Orhan Koçak, “Çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştireceğimiz protokollerle ara eleman temini konusunda çeşitli eğitimler düzenleyeceğiz. Eğitim içeriğinde meslek edinme ve kişisel gelişim amaçlı eğitimler vereceğiz. Eğitimler sonunda başarılı olanlar adaylarımızı iş gücüne kazandıracağız” diye konuşurken, ABB Kariyer Merkezi İdari İşler Müdür Yardımcısı Sevilay Kaplan ise “Bizler ABB Kariyer Merkezi’ne gelen vatandaşlarımızı dili, dini, ırkı, mezhebi ve siyasi görüşünü göz etmeksizin kabul ediyoruz. Adaylarımıza cv hazırlama, iş arama kanallarının etkin kullanımı ve mülakat süreçleri hakkında bilgi veriyoruz” dedi.

ENGELLİ VATANDAŞLARA DA HİZMET

Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve hayattan kopmaması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, ABB Kariyer Merkezi’nde engelli vatandaşlara da danışmanlık hizmeti veriyor.

Engelli bireylerin de istihdama katılmaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten ABB Kariyer Merkezi Engelli İş Koçu Tuğba Polat, “Engelli vatandaşlarımıza istihdam sağlamak üzere mutlu bir hayat sürdürebilmeleri için onlara destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli birey Arif Demir ise ABB’nin engelli bireylere verdiği desteklerin çok önemli olduğunu belirterek, “Yaklaşık 4 ay önce başvurdum. Uzmanlar benimle yakından ilgilendiler. Burada kendim için bir iş bulacağıma inanıyorum” diye konuştu.