İzmir Karabağlar'da kadınlar 'e-ticaret'i öğrendiler

Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğiyle yürütülen “Kız Kardeşler El Ele” programının 2. aşamasına katılan 36 kadın, 25 Ekim-29 Kasım 2022 tarihleri arasında “e-ticaret” konusunda kapsamlı bir eğitim aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'n Karabağlar ilçesinde düzenlenen e-ticaret eğitimini başarıyla tamamlayan kadınlar sertifikalarına Mobilya Akademi’de düzenlenen törenle Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun elinden kavuştu.

Mobilya Akademi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Başkan Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Ege Bölge Sorumlusu Gül Gürses, İzmir Soroptimist Kulüp Başkanı Şükran Karaok, Proje Koordinatörü Ece Tekin Tansev, Karabağlar Belediye Meclis Üyesi İnan Karakoyun, kursiyer kadınlar ve yakınları katıldı.

Törenin açılışında konuşan Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Ağrı, kapsamlı bir eğitim süreci yaşandığını belirterek, “Kadınlarımız ayrıntılı ve nitelikli bilgiler edindi. Başkanımız Muhittin Selvitopu olmak üzere katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Soroptimist Kulübü yöneticileri ve eğitimciler de projenin ayrıntılarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Daha sonra kürsüye gelen Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi olarak özellikle ev kadınlarına ulaşmaya ve onları yaşamın içine katmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu tür projeleri, toplum yararına faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle yapmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Ulusal Kurtuluş Savaşı Önderi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten sonra, özellikle kadınların toplumsal yaşam içinde aktif olarak yer alması için uğraştı. Çünkü biliyordu ki toplumun gelişmesi, dünyayla rekabet edebilmesi buna bağlıydı. Bugün kadınlarımız bu salonlardaysa, o mücadelenin sonucudur” dedi.

Proje kapsamında kadınlar 6 hafta boyunca, “e-ticaret nedir?”, “site ve logo tasarımı”, “online ödeme sistemleri”, “kargo lojistik”, “ürün fotoğraf çekimi” gibi konularda eğitim aldılar.