İslam dünyasının gündemi enflasyon

İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu toplantısı Mısır’da yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin de katıldığı toplantının ana gündemi ekonomik toparlanma ve küresel enflasyonla mücadele oluşturuyor.

ANKARA (İGFA) - İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu toplantısı Mısır’da başladı. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin de katıldığı toplantıya 56 ülkenin maliye bakanları katılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, toplantıyla ilgili “İslam Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları için Şarm el Şeyh'te bulunuyoruz. Toplantılar bugün Açılış Seramonisiyle resmi olarak başladı. Yıllık Toplantıların ana gündemini COVID-19 sonrası ekonomik toparlanma ve küresel enflasyonla mücadele oluşturuyor” ifadelerini kullandı.